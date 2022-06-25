«Прокурора» из Баку в Турции выдал золотой зуб… криминальные истории
22-летняя азербайджанка Ляман, проживающая в турецкой провинции Денизли, сумела обманом забрать у пожилой женщины все ее драгоценности.
Как сообщают турецкие СМИ, уроженка Азербайджана по имени Ляман позвонила 70-летней Перихан, проживающей в поселке Сарайкёй провинции Денизли, представилась сотрудником прокуратуры, сказала, что ее имя фигурирует в расследовании по делу ФЕТО (террористическая организация Фетхуллаха Гюлена – ред.) и что скоро ее придет допросить прокурор.
Пожилая женщина не на шутку встревожилась и не стала возражать, когда Ляман, заявившаяся к ней в образе «прокурора», забрала «в интересах следствия» все хранившиеся в квартире драгоценности и деньги на сумму 30 тысяч турецких лир (порядка 1700 долларов США).
Молодая аферистка сказала перепуганной женщине, что сделает необходимые фотографии и все вернет. После чего продала похищенные драгоценности, а полученные деньги спустила в казино.
Следует отметить, что после попытки военного переворота в июле 2016 года секта Фетхуллаха Гюлена была признана в Турции вооруженной террористической организацией, ее члены и сторонники подверглись массовым арестам, а следственные мероприятия в их отношении продолжаются по сей день.
Операции против террористической организации парадоксальным образом привели к появлению в Турции нового вида мошенничества, когда аферисты вымогают или выманивают у людей деньги, угрожая, что их имена будут включены в расследование по делу ФЕТО.
Именно этим «методом» и воспользовалась Ляман, однако ее выдал ...золотой зуб.
Так и не получив обратно свои деньги и драгоценности, Перихан позвонила в жандармерию, чтобы узнать, как продвигается следствие по ее делу, после чего поняла, что стала жертвой аферистки.
Местные детективы расспросили пожилую женщину о приметах подозреваемой и выяснили, что на одном из передних зубов «прокурора» была золотая коронка. После чего мошенницу довольно быстро «засекли» по видеозаписи в одном из обменных пунктов в центре поселка Сарайкёй.
После ареста Ляман выяснилось, что действовала она не в одиночку, а была членом организованной группы, угрожавшей людям расследованиями ФЕТО и вымогавшей у них деньги.
Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о заключении мошенницы под стражу, однако Ляман была отпущена под надзор полиции, после чего сразу же обратилась в миграционную службу для оформления документов на выезд из Турции.
Узнав об этом, прокуратура обратилась в вышестоящую судебную инстанцию с просьбой изменить меру пресечения на том основании, что подозреваемая пытается убежать за границу.
На этот раз суд распорядился о задержании мошенницы.
В настоящий момент 22-летняя азербайджанка находится под арестом.