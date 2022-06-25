Как сообщают турецкие СМИ, уроженка Азербайджана по имени Ляман позвонила 70-летней Перихан, проживающей в поселке Сарайкёй провинции Денизли, представилась сотрудником прокуратуры, сказала, что ее имя фигурирует в расследовании по делу ФЕТО (террористическая организация Фетхуллаха Гюлена – ред.) и что скоро ее придет допросить прокурор.

22-летняя азербайджанка Ляман, проживающая в турецкой провинции Денизли, сумела обманом забрать у пожилой женщины все ее драгоценности.

Пожилая женщина не на шутку встревожилась и не стала возражать, когда Ляман, заявившаяся к ней в образе «прокурора», забрала «в интересах следствия» все хранившиеся в квартире драгоценности и деньги на сумму 30 тысяч турецких лир (порядка 1700 долларов США).

Молодая аферистка сказала перепуганной женщине, что сделает необходимые фотографии и все вернет. После чего продала похищенные драгоценности, а полученные деньги спустила в казино.

Следует отметить, что после попытки военного переворота в июле 2016 года секта Фетхуллаха Гюлена была признана в Турции вооруженной террористической организацией, ее члены и сторонники подверглись массовым арестам, а следственные мероприятия в их отношении продолжаются по сей день.

Операции против террористической организации парадоксальным образом привели к появлению в Турции нового вида мошенничества, когда аферисты вымогают или выманивают у людей деньги, угрожая, что их имена будут включены в расследование по делу ФЕТО.