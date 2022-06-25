Впервые за 18 лет сборная Азербайджана по дзюдо заняла 1-е место на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана завоевала 8 медалей – 3 золота, 1 серебро и 4 бронзы. Наши юноши добыли 2 золота и 4 бронзы и заняли 1-е место в общекомандном зачете как по качеству, так и по количеству медалей. В последний раз такого результата юные азербайджанские дзюдоисты добивались в 2004 году.

Что касается женской части чемпионата Европы, то в ней выступали всего лишь четыре азербайджанские дзюдоистки. Завоевав золото и серебро, наши девушки оставили позади многие команды, которые выступали в полном составе, и заняли 4-е общекомандное место.

Ну а если брать выступления и юношей, и девушек, то Азербайджан занял 2-е место, уступив только Франции.

Напомним, золотые награды в активе Шахина Оруджзаде (55 кг), Низами Имранова (60 кг) и Фидан Ализаде (57 кг). Единственное серебро у Айдан Велиевой (48 кг), а бронза на счету Магомеда Мамишова (50 кг), Абиля Юсубова (66 кг), Ниджата Нагиева (66 кг) и Али Гаджизаде (73 кг).