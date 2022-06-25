США: Украина все еще нуждается в поставках советской военной техники
США стремятся найти баланс между поставками Украине современных вооружений и произведенной в советское время военной техники, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, поставки советской техники до сих пор необходимы Киеву. При этом господин Кирби отметил, что сейчас боевые действия сосредоточены в Донбассе, где, с точки зрения США, важна современная дальнобойная артиллерия, пишет ТАСС.
В самые первые недели войны значительное внимание «было сосредоточено на том, чтобы Украина получала системы, <...> с которыми они умеют обращаться», заявил представитель Белого дома, добавив, что потребность в этом до сих пор существует. «Они до сих пор используют эти системы», - сказал Джон Кирби во время брифинга на борту самолета президента США Джо Байдена, отправившегося в Европу.
Сейчас боевые действия сосредоточены в Донбассе, там важна современная дальнобойная артиллерия, отметил господин Кирби. «США готовы были подключиться и предоставить другие западные и американские системы Украине», - заявил представитель Белого дома. Он пояснил, что это требует определенной подготовки, для чего нужно вывести из боевых действий часть украинских солдат.
Джон Кирби заявил, что США хотят найти правильный баланс в этом вопросе. «Чтобы они (украинцы - ред.) получали системы, к которым они уже привыкли, а также системы, которые им необходимы, и чтобы при этом без необходимости не снижалась их боеготовность на поле боя», - сказал господин Кирби. Он также отметил, что США удовлетворены теми поставками военной техники, которые осуществляют их союзники.