США: Украина все еще нуждается в поставках советской военной техники

США стремятся найти баланс между поставками Украине современных вооружений и произведенной в советское время военной техники, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, поставки советской техники до сих пор необходимы Киеву. При этом господин Кирби отметил, что сейчас боевые действия сосредоточены в Донбассе, где, с точки зрения США, важна современная дальнобойная артиллерия, пишет ТАСС.

В самые первые недели войны значительное внимание «было сосредоточено на том, чтобы Украина получала системы, <...> с которыми они умеют обращаться», заявил представитель Белого дома, добавив, что потребность в этом до сих пор существует. «Они до сих пор используют эти системы», - сказал Джон Кирби во время брифинга на борту самолета президента США Джо Байдена, отправившегося в Европу.