Контрнаступление на Херсон: глава разведки анонсировал «видимые результаты» ВСУ
Первые "видимые результаты" контрнаступления Вооруженных сил Украины на оккупированные территории Херсонской области будут уже в августе. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Reuters.
По словам Буданова, контрнаступление там будет сложным, но возможным.
"...с августа следует ожидать видимых результатов военной деятельности от Украины. Просто подождите немного, и увидим, что это принесет", - сказал он, отвечая на вопрос о планах контрнаступления в Херсоне.
"Как видите, какие-то события уже происходят. Они не значимые, но происходят", – сказал он.
По словам Буданова, контрнаступление будет зависеть от различных факторов, в частности, от наличия в Украине достаточно хорошо оснащенной концентрации сил, что, по его словам, будет зависеть от помощи Украине от иностранных партнеров.