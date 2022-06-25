Контрнаступление на Херсон: глава разведки анонсировал «видимые результаты» ВСУ

Первые "видимые результаты" контрнаступления Вооруженных сил Украины на оккупированные территории Херсонской области будут уже в августе. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Reuters.

По словам Буданова, контрнаступление там будет сложным, но возможным.

"...с августа следует ожидать видимых результатов военной деятельности от Украины. Просто подождите немного, и увидим, что это принесет", - сказал он, отвечая на вопрос о планах контрнаступления в Херсоне.