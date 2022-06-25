Джонсон хочет пригласить Зеленского совершить визит в Великобританию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского совершить в октябре государственный визит в королевство. Об этом в субботу сообщила газета The Sunday Times.

Подчеркивается, что прорабатывается возможность организации личной встречи Зеленского с королевой Великобритании Елизаветой II. Кроме того, украинский президент может посетить съезд правящей Консервативной партии, который состоится в Бирмингеме.

Как отмечает издание, Джонсон надеется с помощью визита Зеленского повысить собственный рейтинг, который неуклонно снижается вследствие скандала с вечеринками в резиденции на Даунинг-стрит в первые волны пандемии коронавируса. Это уже вылилось в поражение консерваторов на довыборах в Палату общин (нижняя палата) британского парламента в двух избирательных округах в Англии. В то же время The Sunday Times не исключает, что в случае продолжения войны в Украине Зеленский не станет покидать страну.