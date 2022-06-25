Экс-президент с сожалением констатирует, что такой же миролюбивой позиции не демонстрирует Армении: «Все видят какую нечестную игру ведет Армения. Но альтернативы миру нет. Есть мирного соглашение – есть мир в регионе. Поэтому вопрос мирного договора между Азербайджаном и Армении - в центре внимания Евросоюза. Думаю, что ЕС может сыграть очень позитивную роль в продвижении переговоров к мирному соглашению, что станет реальной основой стабильного мира между Баку и Ереваном».

«В Евросоюзе считают Азербайджан важной страной южнокавказского региона, которая придерживается принципа верховенства права в международных отношениях и стремится к миру с Арменией». Об этом заявил в интервью haqqin.az экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев.

Однако Плевнелиев полагает, что Армения постарается затянуть переговоры в Брюсселе, и советует руководству Азербайджана набраться терпения.

“В конечном счете Армении придется согласится с требованиями международного права и заключить мир с Баку. Однозначно, в Европе видят и ценят желание Азербайджана заключить справедливый мир с Арменией», - сказал экс-президент.

Плевнелиев также высоко оценил региональную политику Баку в условиях войны в Украине и антироссийских санкций. По его мнению, Азербайджан на уровне международного ноу-хау ведет политику регионализации. Баку активно развивает сотрудничество в сфере энергетики с Грузией и Турцией. Проекты по выработке ветроэнергетики на море открывают новые возможности сотрудничества со странами Прикаспия. Баку закладывает перспективы экономического взаимодействия и поддержки региональной стабильности.

"Геополитическое значение регионализации в ближайшие годы будет играть важную роль. У нас нет надежды на то, что в скором времени что-то изменится в отношениях с Россией. Под давлением санкций российская экономика пострадает настолько сильно, что в России произойдут кардинальные политические перемены. В Москве наступят времена реформ, и подует новый ветер сотрудничества с Западом. В этом контексте Азербайджан является отличным примером высокого уровня и потенциала сотрудничества», - резюмирует экс-президент Болгарии.