Спецназовцы нескольких стран НАТО тайно работают в Украине
Подразделения специального назначения (коммандос) ряда стран НАТО осуществляют тайную работу на территории Украины, сообщила в субботу газета The New York Times со ссылкой на источники.
По ее сведениям, в Украине присутствуют спецназовцы из Великобритании, Франции, Канады и Литвы, а также сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Они осуществляют координацию по линии разведки и по вопросу поставок вооружений, а также тренируют украинские войска.