Житель Сумгаита задушил свою 84-летнюю бабушку

25 июня около 3 часов ночи в городскую прокуратуру города Сумгаита поступила информация о смерти Ганиры Мехдиханлы (1938 г.р.).

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе предварительного следствия было установлено, что ее внук Ниджат Алиев (1995 г.р.) во время конфликта задушил Г.Мехдиханлы веревкой.

Сумгаитская городская прокуратура возбудила уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.

Н.Алиев задержан в качестве подозреваемого и находится под следствием. Проводятся необходимые следственные мероприятия.