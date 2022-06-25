Чехия увеличит численность своей армии

Власти Чехии планируют повысить численный состав армии к 2030 году до 30 тыс. военнослужащих, а количество активных резервистов, готовых немедленно прибыть на военную службу, до 10 тыс. граждан. Об этом сообщило в субботу информационное агентство CTK со ссылкой на Министерство обороны республики.

В данный момент численность формируемой на контрактной основе национальной армии составляет менее 28 тыс. солдат. При этом, согласно агентству, в республике растет интерес к службе в ВС. Это происходит на фоне событий в Украине, из-за которых у чехов значительно возросла обеспокоенность по поводу безопасности.

Чехия оказывает Украине все виды помощи, включая военную. Поставки оружия и боеприпасов осуществляются за счет складских запасов ВС. Они не снижают боеспособность национальной армии, отметило агентство.