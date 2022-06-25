Зеленский: Санкций против РФ недостаточно, как и оружия для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что 45 российских ракет, которые выпустила Россия 25 июня по Украине, доказывают, что санкций в мире против России недостаточно. Об этом он заявил во время видеообращения.

"Уже в понедельник (27 июня - ред.) буду принимать участие в саммите "Группы семи". На неделе состоится и саммит НАТО. 45 ракет за половину суток и как раз накануне таких встреч - это еще одно подтверждение нашей позиции.

Это подтверждение, что санкционных пакетов против России недостаточно, вооруженной помощи для Украины нужно больше и что системы противовоздушной обороны – современные системы, которые есть у наших партнеров, должны быть не на полигонах или на хранении, а в Украине, где они сейчас и нужны – нужны больше, чем в любом другом месте в мире", - отметил Зеленский.