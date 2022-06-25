Россия скоро исчерпает свои возможности вести войну. Об этом говорится в одноименной статье, опубликованной сегодня в The Washington Post.

Источники и эксперты, опрошенные газетой, считают, что военно-промышленный комплекс России просто не может производить столько ракет, снарядов и другого военного оборудования, сколько она тратит каждый день в Украине. И если сейчас у России преимущество именно в количестве оружия, то в течение лета оно может нивелироваться за счет санкций и западных поставок техники для украинской армии.

«Настанет время, когда крошечные достижения России станут неприемлемыми с точки зрения их цены. И ей придется сделать большую паузу, чтобы восстановить возможности», – цитирует The Washington Post неназванного западного чиновника, прокомментировавшего изданию ситуацию на условиях анонимности.