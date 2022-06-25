Турция возвращает смертную казнь главное на этот час
Турция готова пересмотреть решение 2004 года об отмене смертной казни. Об этом заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, сообщает Reuters.
Вопрос о необходимости вернуть смертную казнь поднял недавно турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в связи лесными пожарами в стране.
Эрдоган заявил, что наказание за поджог леса должно быть «устрашающим, и если это смертный приговор, то это смертный приговор».
Глава Минюста Турции сказал, что «комментарии президента являются для нас инструкциями».
«Мы начали работать над этим как министерство», – сказал Боздаг, добавив, что сейчас в Турции за лесные пожары предусматривается наказание в виде 10 лет тюрьмы с возможным пожизненным сроком.
Как сообщает издание, министр лесного хозяйства страны заявил, что 88% лесных пожаров в Турции были вызваны людьми.
Отметим, смертная казнь была исключена из конституции Турции в первые годы правления Эрдогана, в 2004 году. Последний осужденный в Турции был казнён в октябре 1984 года.