Эрдоган заявил, что наказание за поджог леса должно быть «устрашающим, и если это смертный приговор, то это смертный приговор».

Вопрос о необходимости вернуть смертную казнь поднял недавно турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в связи лесными пожарами в стране.

Турция готова пересмотреть решение 2004 года об отмене смертной казни. Об этом заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, сообщает Reuters.

Глава Минюста Турции сказал, что «комментарии президента являются для нас инструкциями».

«Мы начали работать над этим как министерство», – сказал Боздаг, добавив, что сейчас в Турции за лесные пожары предусматривается наказание в виде 10 лет тюрьмы с возможным пожизненным сроком.

Как сообщает издание, министр лесного хозяйства страны заявил, что 88% лесных пожаров в Турции были вызваны людьми.

Отметим, смертная казнь была исключена из конституции Турции в первые годы правления Эрдогана, в 2004 году. Последний осужденный в Турции был казнён в октябре 1984 года.