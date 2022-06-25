На фоне последних неудач в разведывательной войне с Израилем в КСИР произошла очередная кадровая перестановка. Со своего поста был уволен командующий объединением «Вали-е Амр» КСИР - личной охраны Верховного лидера Ирана - Али Хаменеи. Об этом сообщает «Голос Америки».

Так, по словам официального представителя КСИР Рамазана Шарифа, второй бригадный генерал Хасан Машруифард сменил бригадного генерала Ибрагима Джаббари.

Причина увольнения и назначения на важнейший пост разведки и охраны КСИР пока официально не названа.