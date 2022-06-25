Россия бьет по Киеву главное на этот час
Утром в воскресенье, 26 июня, в Шевченковском районе Киева раздалось несколько взрывов.
В результате атаки на столицу ракета попала в девятиэтажку. Проводится ликвидация пожара и спасение людей.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, под завалами остаются люди. Он также сообщил, что на данный момент известно о двух пострадавших.
Как рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, вторая ракета ударила по детсаду.
«Второе попадание «выскоточной» ракеты было в детский сад на улице Половецкой. На месте, где была детская площадка, теперь воронка диаметром 7 метров», - пишет он.
По словам депутата Рады Алексей Гончаренко, российские войска выпустили по Киеву и Киевской области 14 ракет.