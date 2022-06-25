Утром в воскресенье, 26 июня, в Шевченковском районе Киева раздалось несколько взрывов.

В результате атаки на столицу ракета попала в девятиэтажку. Проводится ликвидация пожара и спасение людей.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, под завалами остаются люди. Он также сообщил, что на данный момент известно о двух пострадавших.