Разведка Британии о захвате Россией Северодонецка: это – значительный успех

Разведка Британии оценивает захват российской армией Северодонецка как значительное достижение, но отмечает, что это только одна из многих задач в заявленной цели России выйти на границы Луганской и Донецкой областей. Об этом говорится в обзоре британской разведки за 26 июня.

По их данным, большинство украинских военных, скорее всего, покинули оборонительные позиции в Северодонецке.

«Взятие Россией города является значительным успехом в рамках ее уменьшенных целей войны (выхода на границы Донецкой и Луганской областей). Это важный промышленный центр и он имеет стратегическое расположение на Северском Донце. Однако это только одна из ряда непростых задач, которые России придется выполнить для захвата всего Донбасса. Это, в том числе, наступление на Краматорск и поддержание основных цепочек поставок в Донецк», - отмечает британская разведка.