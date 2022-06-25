Офис Зеленского о ракетном обстреле Киева
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на ракетный удар по Киеву, передает РБК-Украина.
Он призвал союзников как можно скорее предоставить Украине современные ПВО.
«Россияне снова ударили по Киеву. Ракеты попали в жилой дом и детский сад. Они продолжают воевать с мирными людьми, нарушая все правила войны. Украине нужны современные системы противоракетной обороны. Мы говорим об этом с нашими союзниками. И оно поможет нашей армии победить россиян на поле боя», - написал Ермак.