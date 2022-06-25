НАТО готово к крупнейшему развертыванию войск со времен холодной войны

«НАТО на предстоящем саммите в Мадриде готово принять решение о крупнейшем военном развертывании со времени окончания холодной войны», пишет испанская газета El País.

По данным издания, страны НАТО могут приступить к интенсивной гонке вооружений, чтобы создать в Восточной Европе форт с тысячами солдат и большим количеством вооружения, так как НАТО хочет показать свою боевую готовность и ответить на агрессию против любого государства.

Источники издания отмечают, что некоторые страны хотят перейти от нынешнего присутствия на востоке альянса, состоящего из боевых групп, к бригадам, что увеличит количество солдат, которое сейчас составляет от 1 тыс. до 1,6 тыс., как минимум вдвое. Газета уточняет, что некоторые союзники готовы даже к размещению дивизий, что предполагает присутствие до 15 тыс. военных.