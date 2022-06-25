МЧС Азербайджана предупреждает: купаться в море опасно

«По данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни ожидается дождливая погода с проливными дождями, градом, молниями, кратковременными паводками и селями на отдельных горных реках, местами сильным ветром.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Так, в целях защиты от паводков и селей, вызванных ливневыми дождями, рекомендуется держаться подальше от затопляемых и подверженных наводнениям мест, а при столкновении с этой опасностью немедленно подниматься на близлежащую высоту.

Кроме того, рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не находиться под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями при сильном ветре. Также, учитывая трудности, вызываемые сильным ветром при тушении пожаров, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Учитывая, что летом люди ходят на пляжи для отдыха, также напоминаем, что опасно заходить в море при сильном ветре.

Кроме того, для защиты от молнии отключите электроприборы от сети, не разговаривайте по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т.п.), не приближайтесь к ЛЭП, громоотводу и антеннам на открытом воздухе, не прячьтесь под высокими деревьями для укрытия. Для этой цели рекомендуется выбрать низкое место, прекратить движение, когда вы находитесь в машине, поднять окна и дождаться окончания молнии», - говорится в сообщении.