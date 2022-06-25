В Украине заявили, что Киев обстреляли с Каспийского моря

«Утренние обстрелы Киева в воскресенье, 26 июня, россияне вели с самолетов из района Каспийского моря». Об этом заявил в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

По его словам, стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, нанесшие удар по Киевской области сегодня, это те бомбардировщики, которые применяют из района Каспийского моря, которые взлетают из Астрахани.

«На вооружении у них основные ракеты, которые они оттуда по нас запускают, это Х101. Она может лететь на расстояние до 5,5 тысяч км. То есть бомбардировщикам залетать к нам абсолютно необязательно, им нужно просто взлететь, выйти на боевой курс и выпустить ракеты», - заявил он.