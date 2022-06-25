Арестович: обстрелы Киева могут длиться целый день

«Утренний ракетный удар по Киеву может быть не последним сегодня. Обстрелы могут длиться целый день». Об этом в Facebook написал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, пренебрегать мерами предосторожности ни в коем случае нельзя.

Напомним, что сегодня утром Шевченковский район Киева подвергся атаке. Российская ракета попала в жилой дом. Известно, что в результате удара пострадали по меньшей мере пять человек, один погиб.