Фарид Гаибов, Мадат Гулиев и Азер Алиев проплыли 500 метров на «Каспийской волне»

Профессионалы и любители соревновались в плавании на открытой воде. Участники, разделенные на несколько возрастных категорий, преодолели дистанцию в 500 метров. Среди них были министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, министр оборонной промышленности, президент Федерации велоспорта Азербайджана Мадат Гулиев, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азер Алиев.

Сегодня в поселке Пираллахи в парке Нерекенд Министерство молодежи и спорта организовало мероприятие под названием «Каспийская волна».

«Было сложно. Я в море не так часто плаваю, в основном в бассейне, - заявил после финиша Фарид Гаибов. - Плавать в море – это совсем другое. Рядом со мной плыл тренер, он помогал мне и поддерживал. Теперь буду стараться чаще плавать в море.

Такое мероприятие в Азербайджане проводится впервые. У нас есть море, реки, в олимпийских комплексах есть бассейны. Хотим, чтобы не только в столице, но и в регионах люди умели плавать.

Мы каждое воскресенье проводим массовые мероприятия, и будем продолжать это делать как в Баку, так и за его пределами».

Среди любителей победителями в различных категориях стали Фатима Каспиги, Денис Корчашкин, Елена Шипова, Роман Владыка, Наталья Мордасова, Камиль Алиев, Алена Сулейманова, Джамал Шахвердиев.

Стоит сказать, что президент Федерации триатлона Азербайджана Эльчин Алиев занял 2-е место в категории старше 50 лет.

Среди профессионалов победили Айлин Хошбахт, Абдулрахман Рустамов, Фатима Алкарамова, Рашад Алгулиев.

Всего в рамках нового проекта Минспорта соревновались 132 участника.