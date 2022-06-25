Турция разочаровалась в Финляндии и Швеции

«Власти Турции пока не видят конкретных шагов со стороны Швеции и Финляндии, которые бы побудили Анкару пересмотреть позицию о вступлении в НАТО двух северных стран». Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай в эфире телеканала CNN Türk.

По его словам, Турция ждет конкретных действий со стороны Швеции и Финляндии.

«Но шагов, которые бы нас удовлетворили, пока не предпринято. До этой стадии мы еще не дошли, а когда достигнем ее, вопросов не останется», - сказал он, комментируя позицию Турции в преддверии саммита НАТО в Мадриде, на котором планируется рассмотреть вопрос вступления в НАТО двух северных стран.