Турция разочаровалась в Финляндии и Швеции
«Власти Турции пока не видят конкретных шагов со стороны Швеции и Финляндии, которые бы побудили Анкару пересмотреть позицию о вступлении в НАТО двух северных стран». Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай в эфире телеканала CNN Türk.
По его словам, Турция ждет конкретных действий со стороны Швеции и Финляндии.
«Но шагов, которые бы нас удовлетворили, пока не предпринято. До этой стадии мы еще не дошли, а когда достигнем ее, вопросов не останется», - сказал он, комментируя позицию Турции в преддверии саммита НАТО в Мадриде, на котором планируется рассмотреть вопрос вступления в НАТО двух северных стран.
Под конкретными шагами Октай назвал запрет деятельности в Швеции и Финляндии террористических организаций.
«По мнению нашей страны, НАТО является «зонтом безопасности», поэтому все входящие в блок страны принимают на себя обязательства по защите общих границ. Мы не хотим, чтобы страны, поддерживающие террористические организации, находились в пределах границ НАТО. Это наша позиция, а возражений против расширения НАТО у Турции нет», - отметил Октай.