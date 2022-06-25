Губернатор Донецка: Россия готовится к штурму Славянска

«Российские войска накапливают силы в Славянском направлении, попытаются повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка». Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Наблюдаем накопление живой силы, тяжелой бронированной техники и артиллерии на Славянском направлении. Россия применяет свою тактику и пытается подвинуться поближе к линии нашей обороны для того, чтобы кроме ракет, самолетов, которые они системно используют в Донецкой области, использовать ствольную артиллерию для обстрелов города. Тактику россияне не меняют, мы видели, что происходило в Мариуполе и Северодонецке, поэтому со Славянском готовимся к любому сценарию», - цитирует его Укринформ.

По словам Кириленко, ВС Украины будут делать все, чтобы не дать россиянам использовать тактику, а также «будут стоять столько, сколько нужно».