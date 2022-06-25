Минобороны России подтвердило удары по городам Украины
Министерство обороны России заявило, что высокоточным оружием, включая морские крылатые ракеты «Калибр», нанесен массированный удар по трем учебным центрам армии Украины.
«Высокоточным оружием ВКС России и ракетами «Калибр» нанесен массированный удар по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населенного пункта Десна Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки Житомирской области, а также 184-го учебного центра вооруженных сил Украины в районе Старичи Львовской области», - сказал в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, в результате удара полностью утратили боеспособность 65-я, 66-я мотопехотные бригады и 46-я аэромобильная бригада из состава стратегических резервов ВС Украины, завершавших подготовку на данных полигонах. Таким образом, планировавшаяся переброска указанных соединений в зону боевых действий сорвана», - отметил Конашенков.
В ходе попытки армии Украины нанести удары по острову Змеиный российскими системами ПВО сбиты украинский самолет Су-25 и 12 реактивных снарядов. Конашенков заявил, что жертв среди личного состава гарнизона и разрушений нет.
По его словам, в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии на Украине за сутки убито более 720 человек, уничтожено 12 танков и других боевых бронемашин и 16 спецавтомобилей.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: живая сила и военная техника в 286 районах, артиллерийские и минометные подразделения в 62 районах, два пункта управления в районах Висунск и Бармашово Николаевкой области, четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Лисичанский и западная окраина Лисичанска», - сказал Конашенков.