Минобороны России подтвердило удары по городам Украины

По его словам, в результате удара полностью утратили боеспособность 65-я, 66-я мотопехотные бригады и 46-я аэромобильная бригада из состава стратегических резервов ВС Украины, завершавших подготовку на данных полигонах. Таким образом, планировавшаяся переброска указанных соединений в зону боевых действий сорвана», - отметил Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России и ракетами «Калибр» нанесен массированный удар по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населенного пункта Десна Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки Житомирской области, а также 184-го учебного центра вооруженных сил Украины в районе Старичи Львовской области», - сказал в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В ходе попытки армии Украины нанести удары по острову Змеиный российскими системами ПВО сбиты украинский самолет Су-25 и 12 реактивных снарядов. Конашенков заявил, что жертв среди личного состава гарнизона и разрушений нет.

По его словам, в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии на Украине за сутки убито более 720 человек, уничтожено 12 танков и других боевых бронемашин и 16 спецавтомобилей.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: живая сила и военная техника в 286 районах, артиллерийские и минометные подразделения в 62 районах, два пункта управления в районах Висунск и Бармашово Николаевкой области, четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Лисичанский и западная окраина Лисичанска», - сказал Конашенков.