Мамед Эфендиев, отдел экономики 14:01

В ситуации, когда Москва использует поставки газа в качестве антисанкционного оружия, лидеры стран ЕС на уровне глав государств и правительств поручили Еврокомиссии срочно приступить к поиску недорогих энергоносителей, чтобы окончательно избавиться от российской энергозависимости. В мае этого года был установлен очередной рекорд по поставкам в Европу сжиженного газа (СПГ) – 12,8 миллиарда кубометров. Это самый большой месячный объем за всю историю ЕС.

В середине текущего месяца глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с властями Израиля тему поставок газа в Европу. Еще раньше в Каире был подписан меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем, в рамках которого добываемый в Израиле природный газ будет сжижаться на египетских предприятиях и уже оттуда поступать на европейские рынки. Одновременно продолжаются переговоры еврокомиссаров с США и Норвегией, интенсивные контакты ведутся также с Канадой, Катаром, Алжиром и другими странами. В этом плане особое внимание уделяется Азербайджану, с которым представители ЕС уже давно ведут активные переговоры, связанные с увеличением объемов поставок газа. В мае стороны обсудили вопросы в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между ЕС и Азербайджаном в области энергетики. Состоялась также специальная встреча по сотрудничеству в энергетической сфере и росту экспорта азербайджанского газа в ЕС с учетом производственных мощностей и расширения Южного газового коридора (ЮГК). По мнению аналитиков, в условиях глобального энергетического кризиса сотрудничество на треке ЕС-Азербайджан, которое обеспечивает диверсифицированные и надежные поставки газа в Европу, имеет исключительный характер, что в очередной раз подтвердил состоявшийся недавно IX Глобальный Бакинский форум.

Напомним, что Азербайджан начал поставки газа в Европу всего полтора года назад, однако уже за первые пять месяцев 2022 года увеличил объем экспорта на 27 процентов. Всего за этот период в стране было добыто 19,6 миллиарда кубометров газа, что на 15,3 процента больше аналогичного показателя прошлого года. На долю экспорта пришлось более 47 процентов добычи или 9,4 миллиарда кубометров газа. При этом почти половина экспорта – 48 процентов или 4,51 миллиарда кубометров были направлены в Европу, 38 процентов пошли в Турцию и 14 процентов – в Грузию. Тем не менее, интенсивные двусторонние контакты Брюсселя и Баку продолжаются, причем на достаточно высоком уровне. Кадри Симсон, еврокомиссар по энергетике, выступая на днях на бизнес-форуме в Риге, заявила, что посетит Азербайджан в июле. По её словам, переговоры с Баку, связанные с увеличением поставок природного газа, вышли на финишную прямую. Симсон убеждена, что энергетическая платформа Евросоюза позволяет эффективнее использовать мировую газовую инфраструктуру, в частности, терминалы СПГ, а также работу по поставкам с зарубежными партнерами.

Характерно в этой связи, что эта платформа ЕС, а также разработанный Брюсселем третий энергопакет довольно часто подвергается критике, особенно, российской стороной. По мнению Москвы, отказ Европы от заключения долгосрочных контрактов привел к резкому сокращению инвестиций в добычу, в результате чего европейские хабы остались, практически, без газа. Кроме того, третий энергопакет удалил с рынка нефтяную привязку, хотя в настоящее время все без исключения покупатели мечтают приобретать «голубое топливо» именно в привязке с нефтью. Haqqin.az уже не в первый раз затрагивает тему отказа Брюсселя от долгосрочных контрактов, которая сковывает руки ЕС в вопросах обеспечения своей энергетической безопасности. События последних нескольких месяцев доказывают, что эта стратегия наносит ощутимый ущерб не только Евросоюзу, но и целому ряду других стран. А тут еще, в разгар глобального топливного кризиса, президент США Джо Байден решил подтвердить приверженность переходу на «чистую» энергетику, публично заявив, что считает стратегической ошибкой инвестиции в ископаемое топливо. На фоне попыток ФРГ убедить страны «Большой семерки» отказаться к концу нынешнего года от запланированных урезаний инвестиций в иностранные проекты по добыче ископаемого топлива, заявление президента США прозвучало, по меньшей мере, странно.