The Guardian: шейх Катара передал принцу Чарльзу чемодан с миллионами фунтов
«2,6 миллиона фунтов стерлингов были получены британским наследником – принцем Чарльзом – от бывшего премьер-министра Катара в 2015 году. Об этом сообщило издание The Guardian.
Тогда Чарльз получил наличные деньги в размере 2,6 млн фунтов стерлингов от шейха Хамада бин Джасима бин Джабера Аль Тани вначале в чемодане, а в другой раз в дорожной сумке. Встречи с бывшим премьер-министром Катара проходили в Кларенс-хаусе, официальной резиденции принца в Лондоне.
Чемоданы с наличными были переданы двум помощникам Чарльза, которые, как сообщается, вручную пересчитали деньги.
Представитель принца, комментируя получение крупных сумм, пояснил, что деньги, переданные во время встреч в 2015 году, были «немедленно переданы одной из благотворительных организаций принца, которая выполнила соответствующие обязательства и заверила нас, что все правильные процессы были соблюдены». Деньги были перечислены на счета Благотворительного фонда принца Уэльского.
Председатель попечительского совета благотворительной организации подтвердил получение в 2015 году крупного пожертвования наличными «по желанию донора».