The Guardian: шейх Катара передал принцу Чарльзу чемодан с миллионами фунтов

«2,6 миллиона фунтов стерлингов были получены британским наследником – принцем Чарльзом – от бывшего премьер-министра Катара в 2015 году. Об этом сообщило издание The Guardian.

Тогда Чарльз получил наличные деньги в размере 2,6 млн фунтов стерлингов от шейха Хамада бин Джасима бин Джабера Аль Тани вначале в чемодане, а в другой раз в дорожной сумке. Встречи с бывшим премьер-министром Катара проходили в Кларенс-хаусе, официальной резиденции принца в Лондоне.

Чемоданы с наличными были переданы двум помощникам Чарльза, которые, как сообщается, вручную пересчитали деньги.