В Гяндже открыли памятник воинам Кавказской исламской армии

Сегодня в Гяндже был открыт памятник 13 воинам Кавказской исламской армии, отдавшим свои жизни в 1918 году за независимость Азербайджана в Кавказском движении, организованном под командованием Нуру-паши.

На церемонии открытия приняли участие глава исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов, чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, генеральный консул Турции в Гяндже Зеки Озтюрк, председатель Союза турецких предпринимателей Азербайджана Джамал Янгын, депутаты Милли Меджлиса, религиозные деятели и представители общественности города.