Выпущенные сегодня утром по Киеву ракеты разорвались вблизи посольства Азербайджана. Как сообщили haqqin.az находящиеся в Киеве азербайджанские дипломаты, ракеты упали в нескольких десятках метров от посольства и нанесли серьезный ущерб зданию.

От сильной взрывной волны в здании посольства выбило окна, и образовались трещины в стенах. Это не первый случай, когда посольство Азербайджана получает повреждения в результате обстрела города.

Очередной прилет российских ракет в район азербайджанского посольства породил опасения касательно устойчивости здания. Само посольство расположено на возвышенности и экспертам еще предстоит выяснить, как обстрелы повлияли на его сейсмоустойчивость.

Также стоит отметить, что незадолго до начала войны в здании посольства были проведены ремонтные работы.