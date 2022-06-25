Разведка Украины: Россия наращивает военное присутствие в Беларуси
Россия хочет увеличить военное присутствие на территории Беларуси. В частности, отправить больше тактической авиации. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным военной разведки, ранее руководство Гомельской области предупреждено о вероятности возвращения российских подразделений.
Официально Россия и Беларусь заявляют, что проведут совместное патрулирование воздушного пространства в рамках подготовки авиационных подразделений и подразделений ПВО. Также отмечается, что с 22 июня в Гомельской области проводят мобилизационные учения.