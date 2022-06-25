В ночь с воскресенья на понедельник истекает льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям, пишет Bloomberg.

Российские власти не станут объявлять о дефолте официально, но «факт невыполнения обязательств» будет зафиксирован в случае, если инвесторы не получат свои деньги. Это будет первый дефолт страны по внешнему долгу с 1918 года, отмечает агентство.

Напомним, что в апреле США запретили России обслуживать внешний долг, не продлив лицензию, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи. Срок действия этой лицензии истек 25 мая. Лондонский Citibank после этого отказался исполнять функции платежного агентства по долларовым выпускам России, и Минфин передал эти функции Национальному расчетному депозитарию.