Джонсон и Макрон договорились усиленно поставлять военную помощь Украине

Премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье в ходе встречи договорились активизировать усилия по поставкам военной помощи Украине, передает Интерфакс.

«Премьер-министр Джонсон и президент Макрон подчеркнули необходимость поддерживать Украину, чтобы усилить ее. Макрон приветствовал продолжающуюся военную поддержку Украины со стороны премьер-министра, лидеры договорились активизировать эту работу», - говорится в пресс-релизе, распространенном канцелярией Джонсона.

Помимо этого, лидеры условились продолжать и усиливать тесное сотрудничество Лондона и Парижа в таких областях как оборона и безопасность.

Отметим, что встреча Джонсона и Макрона состоялась на полях саммита G7, который проходит 26-28 июня в Баварии.