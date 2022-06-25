Байден: Россия надеялась на раскол Запада

Президент США Джо Байден уверен, что Россия рассчитывала, что НАТО и «Большую семерку» (G7) ждет раскол из-за войны в Украине. Об этом он заявил перед двусторонней встречей с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Белый дом.

«Россия с самого начала рассчитывала, что НАТО и G7 каким-то образом расколются. Но мы этого не сделали и не собираемся. Мы не можем позволить этой войне принять ту форму, которую она имеет, и сойти с рук», - сказал Байден.

Лидер США также похвалил канцлера Германии Олафа Шольца за помощь в оказании давления на Россию и призвал его продолжать в том же духе.