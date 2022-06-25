Борис Джонсон: есть возможность переломить ситуацию в Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон видят возможность «переломить» ситуацию в Украине, однако, по словам Джонсона, попытки «урегулировать конфликт сейчас» могут быть опасны.

Как передает «Ъ», лидеры Великобритании и Франции «согласились, что сейчас критический момент конфликта и возможности переломить ход войны есть».

При этом Борис Джонсон считает, что «любые попытки урегулировать конфликт сейчас приведут только к длительному периоду нестабильности».

По его мнению, это также даст России «лицензию на манипуляцию как независимыми государствами, так и международными рынками».