Глава Харьковской области об обстреле ядерной установки

«Опасности для населения из-за обстрела войсками России ядерной установки «Источник нейтронов» в Харькове нет». Об этом «Укринформу» заявил глава областной военной администрации Харькова Олег Синегубов.

«Пока хочу заверить всех жителей Харькова и области, что опасности в результате обстрела нет. Мы ситуацию постоянно мониторим. Но это - уже не первое попадание в тот район, где находится научно-исследовательский институт», - пояснил он.

По словам Синегубова, трудно сказать, это целенаправленный обстрел или случайные попадания. Он также добавил, что поселок Пятихатки, где расположена установка, находится под огнем с 24 февраля.