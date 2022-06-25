Беннет назвал Мансура Аббаса своим другом и уходит из политики

В воскресенье, 26 июня, Нафтали Беннет на своем последнем заседании правительства в качестве премьер-министра Израиля призвал использовать каждую минуту, оставшуюся до роспуска Кнессета, для продвижения законопроектов и пожелал успехов министру иностранных дел Яиру Лапиду, который вступит в должность главы правительства через несколько дней.

«В ближайшее время, к сожалению, Израиль пойдет на выборы, во время которых определенные действия правительства будут уже невозможны, но наша ответственность перед гражданами Израиля сохраняется даже в период выборов», – цитируют его «Детали».

Он подчеркнул, что это было прекрасное правительство, которое «опиралось на сложную коалицию».

«Здесь в зале находится группа людей, которые знали, как отложить в сторону идеологические разногласия, подняться выше и действовать на благо Израиля. Были правительства, которые работали много лет, но мало чего достигли, наше правительство просуществовало недолго, но у него огромные достижения», - сказал Беннет.