В американском Орландо 5-кратный чемпион мира, 11-кратный чемпион Европы и призер Олимпийских игр дрался с французом Дави Дона. Поединок в весовой категории до 75 кг (полусредний вес) решением судей завершился победой Рафаэля Агаева.

Это третий выигранный бой звездного каратиста, представляющего спортивный клуб «Габала». Ранее он одолел доминиканца Дионисио Густаво и венгра Жолта Хабду.

«Обнимаю и целую всех азербайджанцев, которые приехали сюда меня поддержать, - заявил после боя Рафаэль. - Я всегда с уважением отношусь к своему сопернику. Это только начало. Мой третий бой и третья победа. Надо забыть об этом успехе и двигаться дальше».

Еще один азербайджанский каратист Шахин Атамов в бою за титул в среднем весе встречался с американцем Россом Левайном. По итогам 5-раундового боя судьи отдали победу местному спортсмену. Для Атамова это второе поражение при четырех победах.

Смотрите бои с участием Рафаэля Агаева и Шахина Атамова с 2:46:00 и 3:46:15 соответственно.