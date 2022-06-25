Байден назвал ракетный удар по Киеву «примером российского варварства»
Президент США Джо Байден назвал сегодняшний ракетный удар по Киеву «примером российского варварства», передает Reuters.
Байден прокомментировал обстрел столицы Украины на полях саммита группы «Большой семерки» в замке Эльмау в Германии.
«Это скорее пример их варварства», - сказал американский лидер о ракетном ударе.
Напомним, что сегодня Россия нанесла ракетный удар по Шевченковскому району Киева. В результате атаки пострадали минимум пять человек, еще один погиб.