В регионах Азербайджана создаются центры DOST фото
В рамках работ по расширению сети центров DOST по регионам Азербайджана в 2022-2023 годах будут открыты центры в Бардинском и Губинском районах.
В этот период также будет сдан в эксплуатацию Бакинский центр DOST № 5. По программе «Карабах и Восточный Зангезур» на освобожденных территориях также будут созданы несколько центров, филиалов и пунктов обслуживания.
Отметим, что в мае 2019 года в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения открылось агентство DOST. С тех пор количество центров достигло пяти.
В этих центрах 154 услуги в социальной сфере предоставляются из «одного окна» в современной, гибкой и полностью прозрачной форме.
2 миллиона 500 тысяч человек или 25% населения страны охвачены услугами DOST.
За прошедший период в этих центрах были оказаны услуги около 1 миллиона граждан, а удовлетворенность граждан этими услугами составила 98,5%.