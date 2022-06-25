В рамках работ по расширению сети центров DOST по регионам Азербайджана в 2022-2023 годах будут открыты центры в Бардинском и Губинском районах.

В этот период также будет сдан в эксплуатацию Бакинский центр DOST № 5. По программе «Карабах и Восточный Зангезур» на освобожденных территориях также будут созданы несколько центров, филиалов и пунктов обслуживания.

Отметим, что в мае 2019 года в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения открылось агентство DOST. С тех пор количество центров достигло пяти.