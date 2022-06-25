Шарль Мишель обвинил Россию в создании «голодных игр»

«Власти России сознательно провоцируют глобальный продовольственный кризис в мире и используют продовольствие как оружие в войне». Об этом написал глава Европейского совета Шарль Мишель в Twitter.

По его словам, Москва использует продовольствие как бесшумное оружие в войне.

«Мы должны решительно противостоять российской пропаганде о ценах на продовольствие и удобрения. Опасные «голодные игры» России в полной мере ответственны за глобальный продовольственный кризис», - отметил глава Евросовета.