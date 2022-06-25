Отдел информации 17:10

Когда президент США Джозеф Байден занимал в администрации Барака Обамы пост вице-президента, его сын, Хантер Байден, встречался с четырьмя российскими олигархами, близкими к Кремлю, в том числе, с Тельманом Исмаиловым. Об этом сообщает газета New York Post. В 2019 году Хантер Байден отдал свой ноутбук для ремонта в одну из мастерских Делавэра, после чего информация с жесткого диска сына вице-президента таинственным образом просочилась в прессу. Согласно этой информации, 17 февраля 2012 года Хантер Байден встретился в Москве с азербайджанским олигархом Тельманом Исмаиловым в офисе группы компаний АСТ. Содержание их разговора остается тайной, но известно, что Хантер находился в столице России, чтобы привлечь капитал для своей инвестиционной компании.

На запрос New York Post адвокат Тельмана Исмаилова не ответил. Газета также пишет, что, помимо Исмаилова, Байден-младший встретился в ходе пребывания в Москве с генеральным директором корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, президентом финансовой корпорации «Система» Владимиром Евтушенковым и главой группы «Ташир», армянским миллиардером Самвелом Карапетяном. Согласно данным с того же жесткого диска, спустя пять дней, 22 февраля 2012 года, сразу после возвращения из Москвы в Штаты, Хантер Байден провел встречу со своим отцом.