Тайный разговор Байдена с Тельманом Исмаиловым главное на этот час
Когда президент США Джозеф Байден занимал в администрации Барака Обамы пост вице-президента, его сын, Хантер Байден, встречался с четырьмя российскими олигархами, близкими к Кремлю, в том числе, с Тельманом Исмаиловым. Об этом сообщает газета New York Post.
В 2019 году Хантер Байден отдал свой ноутбук для ремонта в одну из мастерских Делавэра, после чего информация с жесткого диска сына вице-президента таинственным образом просочилась в прессу.
Согласно этой информации, 17 февраля 2012 года Хантер Байден встретился в Москве с азербайджанским олигархом Тельманом Исмаиловым в офисе группы компаний АСТ. Содержание их разговора остается тайной, но известно, что Хантер находился в столице России, чтобы привлечь капитал для своей инвестиционной компании.
На запрос New York Post адвокат Тельмана Исмаилова не ответил.
Газета также пишет, что, помимо Исмаилова, Байден-младший встретился в ходе пребывания в Москве с генеральным директором корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, президентом финансовой корпорации «Система» Владимиром Евтушенковым и главой группы «Ташир», армянским миллиардером Самвелом Карапетяном.
Согласно данным с того же жесткого диска, спустя пять дней, 22 февраля 2012 года, сразу после возвращения из Москвы в Штаты, Хантер Байден провел встречу со своим отцом.
Как известно, Сергей Чемезов входит в ближайшее окружение президента Путина и попал под санкции США в 2014 году после аннексии Крыма. А после нападения России на Украину санкции против Чемезова были расширены. Известно, что в марте этого года у берегов Испании была задержана супер-яхта миллиардера.
Самвел Карапетян также близок к Кремлю, однако в санкционные списки США так и не попал. Что же касается Евтушенкова, то санкции против него ввели Великобритания и Австралия.
New York Post пишет, что визит сына Байдена в Россию произошел после того, как администрация Обамы объявила о «перезагрузке» отношений с Россией. Но, как известно, двухсторонний «рестарт» не удался, а в дальнейшем отношения между США и Россией только ухудшались.
Американское издание отмечает, что нынешний президент США неоднократно обвинял Дональда Трампа в «сомнительных» связях с Россией. И вот теперь по иронии судьбы выясняется, что его сын не только вел тайные переговоры с российскими олигархами-миллиардерами, но и пытался наладить с ними совместный бизнес.