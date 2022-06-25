В Германии начался саммит стран «Большой семерки»: на повестке дня – Украина фото
Саммит глав государств и правительств стран G7 под председательством Германии начался в замке Эльмау в районе Гармиш-Партенкирхен в Баварских Альпах, передает Укринформ.
Кроме глав государств и правительств Германии, США, Великобритании, Франции, Канады, Италии и Японии, в нем принимают участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.
Лозунгом программы председательства Германии в G7 является «Прогресс для справедливого мира». Объявленными в начале года приоритетами являются, в частности, экономическая стабильность и трансформация, здоровый образ жизни, инвестирование в лучшее будущее, крепкое единство. Последний пункт предполагает, в частности, усиление роли G7 как строителя мостов и посредника мира и безопасности.
«Исходя из общих ценностей, мы хотим занять четкую позицию в международных кризисах и инициировать решения для реализации международного сообщества. Мы будем решительно защищать соблюдение международного права и многостороннего порядка, основанного на правилах», - записано в программе, которая формировалась до начала войны в Украине. В настоящее время эта тема стала одной из основных.
Политике безопасности будет посвящена 3-я сессия. Ожидается, что с помощью видеосвязи к ней в понедельник утром присоединится президент Украины Владимир Зеленский.
Первая сессия саммита посвящена глобальной экономике.