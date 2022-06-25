Путин едет в Таджикистан и Туркменистан

Президент России Владимир Путин посетит на следующей неделе Таджикистан и Туркменистан, передают «Известия».

«Владимир Путин прилетит в Душанбе на большие переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Запланированы беседа и рабочий обед. Сразу после президент России прилетит в Туркменистан для участия в Каспийском саммите», - говорится в программе «Москва. Кремль. Путин».

Это будет первая зарубежная поездка российского лидера с начала войны в Украине.