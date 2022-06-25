В японском море загорелось российское судно

Российское судно «Ангара» загорелось в Японском море примерно в шести километрах к северу от города Тоямы на острове Хонсю, сообщают местные СМИ.

Все 25 членов экипажа, состоящего из граждан России, сняты с горящего судна, отмечается в сообщениях, информацию подтвердили в генеральном консульстве России в Ниигате.

«Ангара» с грузом подержанных японских автомобилей следовала из порта Фусики во Владивосток. Причиной пожара, по предварительным данным, стало воспламенение одного из автомобилей на палубе судна.