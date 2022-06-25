В Госдуме предложили брать на службу по контракту выпускников школ

В Госдуму России внесена поправка к закону о воинской службе, которая позволит армии заключать контракты с ранее не проходившими срочную службу.

Предполагается, что контракты можно будет заключать сразу после наступления совершеннолетия. Это позволит пойти на контрактную службу восемнадцатилетним сразу после окончания средней школы.

Раньше контракт разрешалось заключать только после прохождения не менее трех месяцев срочной службы или после получения среднего профессионального образования.

С инициативой внести поправки в закон о воинской обязанности и военной службе выступил председатель думского Комитета по обороне Андрей Картаполов. Также он предложил запретить отправлять для участия в вооруженных конфликтах солдат, матросов, сержантов и старшин, отслуживших менее четырех месяцев.