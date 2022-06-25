«В случае невыполнения условий Европейской комиссии по предоставлению статуса кандидата на членство в ЕС Украина не лишится этого статуса». Об этом в субботу в эфире телемарафона заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает УНИАН.

По ее словам, решение Евросовета, которое было принято 23 июня, отлично от той рекомендации, которую предоставила Еврокомиссия.

«Потому что статус кандидата мы получили безусловно... Что касается семи условий, то решение предусматривает, что Еврокомиссия в конце года произведет оценку выполнения этих условий, и от этого будут определяться дальнейшие этапы, связанные с членством», – отметила Стефанишина.

На вопрос, идет ли речь о возможности отзыва статуса кандидата в случае невыполнения определенных условий, вице-премьер ответила: «Нет. Украина получила статус кандидата и точка».