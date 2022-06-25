Блинкен: Россия потеряет 19 миллиардов долларов

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал сумму, которую по расчетам Вашингтона может потерять Россия после введения странами G7 запрета на импорт российского золота.

По словам главы американской дипломатии, эта инициатива затронет «вторую по прибыльности статью экспорта, после энергоносителей, которая есть у России».

«Это около 19 миллиардов долларов», - сказал госсекретарь, добавив, что большая часть этой суммы поступала в Россию по этой статье от стран G7.