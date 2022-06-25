Турнир претендентов: встречаются аутсайдеры – Теймур Раджабов и Алиреза Фируджа

Сегодня в Мадриде начался второй круг турнира претендентов на шахматную корону. В 8-м туре азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов играет черными фигурами с представителем Франции Алирезой Фируджей.

У Теймура после 7 туров было 2,5 очка, и он делил последние 7-8-е позиции именно с Фируджей.

В первом круге Раджабов потерпел два поражения и пять раз сыграл вничью. В 1-м туре Теймур сыграл белыми вничью со своим сегодняшним оппонентом. Затем азербайджанский гроссмейстер уступил черным цветом американцу Хикару Накамуре, а в 3-м туре сделал быструю ничью белыми с Яном Непомнящим. После дня отдыха Теймур, играя черными фигурами, заключил мир с поляком Ян-Кшиштофом Дудой, в 5-м туре сыграл вничью белыми с китайцем Дин Лижэнем, а перед вторым днем отдыха не стал белым цветом играть на победу с венгром Рихардом Раппортом. Наконец, вчера Раджабов проиграл черными американцу Фабиано Каруане.

Сегодня одна партия уже завершилась: Непомнящий и Дин сыграли вничью. Также сегодня встречаются: Рихард Раппорт - Ян-Кшиштоф Дуда, Хикару Накамура – Фабиано Каруана.

Турнирное положение после 7-го тура:

1.Непомнящий – 5,5 очка; 2.Каруана – 5 очков; 3.Накамура – 3,5 очка; 4-6. Дин, Раппорт, Дуда – по 3 очка; 7-8.Раджабов, Фируджа – по 2,5 очка.

Соревнование проходит в два круга. Контроль времени – 2 часа на первые 40 ходов, 1 час на следующие 20 ходов, 15 минут на оставшуюся часть партии с добавлением 30 секунд начиная с 61-го хода.

Если шахматисты, борющиеся за 1-е место, наберут по итогам 14 туров одинаковое количество очков, то их ждет тай-брейк – две партии в быстрые шахматы, а если понадобится, то и блиц до определения сильнейшего.

Победитель турнира получит 48 тысяч евро и право оспорить чемпионскую корону в матче с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Правда, сам норвежец не раз заявлял, что ему не очень интересно в очередной раз играть чемпионский матч, отметив, что хотелось бы в борьбе за шахматную корону встретиться с Алирезой Фируджей. Если Карлсен откажется от защиты титула, то за звание чемпиона мира поборются шахматисты, занявшие 1-е и 2-е места в турнире претендентов.