В Барде убит Чапай Садыглы из-за земельного спора
В Барде совершено убийство. Житель села Самух Хазар Мамедов (1968 г.р.) убил косой на почве конфликта Чапая Садыглы (1954 г.р.), передает АПА.
Отмечено, что спор между сторонами произошел из-за земельного участка, который в настоящее время является предметом судебной тяжбы.
Убитый Чапай Садыглы был председателем Бардинского районного отделения Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА).
Как сообщил начальник отдела по связям с общественностью и СМИ пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев, в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Бардинского РОП, подозреваемый в совершении убийства Х.Мамедов был задержан и передан следствию: «По факту возбуждено уголовное дело. Хотел бы отметить, что в смерти Чапая Садыглы нет политических мотивов».