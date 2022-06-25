Еще один успех азербайджанского дзюдо: историческая евромедаль в командных соревнованиях

Сегодня прошли командные соревнования. Сборная Азербайджана завоевала бронзовые медали. Это первый случай на юношеских чемпионатах Европы, когда азербайджанской команде удалось подняться на пьедестал почета. В матче за бронзу наша сборная победила Польшу – 4:2.

Напомним, в личных соревнованиях сборная Азербайджана завоевала 8 медалей – 3 золота, 1 серебро и 4 бронзы. Впервые с 2004 года наши юноши заняли 1-е место в общекомандном зачете.

Золотые награды в активе Шахина Оруджзаде (55 кг), Низами Имранова (60 кг) и Фидан Ализаде (57 кг). Единственное серебро у Айдан Велиевой (48 кг), а бронза на счету Магомеда Мамишова (50 кг), Абиля Юсубова (66 кг), Ниджата Нагиева (66 кг) и Али Гаджизаде (73 кг).