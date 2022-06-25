Еще один успех азербайджанского дзюдо: историческая евромедаль в командных соревнованиях
В хорватском Порече завершился юношеский чемпионат Европы по дзюдо.
Сегодня прошли командные соревнования. Сборная Азербайджана завоевала бронзовые медали. Это первый случай на юношеских чемпионатах Европы, когда азербайджанской команде удалось подняться на пьедестал почета. В матче за бронзу наша сборная победила Польшу – 4:2.
Напомним, в личных соревнованиях сборная Азербайджана завоевала 8 медалей – 3 золота, 1 серебро и 4 бронзы. Впервые с 2004 года наши юноши заняли 1-е место в общекомандном зачете.
Золотые награды в активе Шахина Оруджзаде (55 кг), Низами Имранова (60 кг) и Фидан Ализаде (57 кг). Единственное серебро у Айдан Велиевой (48 кг), а бронза на счету Магомеда Мамишова (50 кг), Абиля Юсубова (66 кг), Ниджата Нагиева (66 кг) и Али Гаджизаде (73 кг).