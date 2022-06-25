Ильхаму Алиеву представили генплан Кельбаджара

В воскресенье, 26 июня, президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил поездку в Гейгельский, Кельбаджарский и Лачинский районы.

Глава государства ознакомился в Гейгельском районе со строительством тоннеля, сооружаемого на 13-м километре автодороги Тоганалы – Кельбаджар, принял участие в открытии новой малой гидроэлектростанции «Кельбаджар-1», и Н-ской воинской части Министерства обороны, ознакомился со строительством автомобильной дороги Кельбаджар – Лачин и работами на 110-киловольтной электрической подстанции «Горчу» в Лачинском районе.

Главе государства был представлен проект водохранилища «Хакаричай» в Лачинском районе. Президент Ильхам Алиев также ознакомился со строительством Лачинского международного аэропорта.

Главе государства был представлен генеральный план города Кельбаджар.

Затем Ильхам Алиев заложил фундамент Кельбаджарского комплекса музеев Оккупации и Победы, Кельбаджарского центра цифрового управления, завода по производству воды в Кельбаджарском районе, побывал на строящейся малой гидроэлектростанции «Чираг-1». Затем президент заложил фундамент санатория Истису в Кельбаджарском районе.